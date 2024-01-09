Марко Ройс ответил на вопрос об участии в домашнем чемпионате Европы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о своём участии в чемпионате Европы – 2024 в Германии.

«Я знаю, к чему вы клоните (смеётся). Конечно, я хотел бы попасть на чемпионат Европы летом. Но это уже другая тема, о которой я сейчас не думаю. Однако я относительно уверен, что Юлиан Нагельсман будет выбирать игроков, которые находятся в хорошей форме. В конце концов, каждый сам решает, как ему попасть на чемпионат Европы благодаря собственным выступлениям.

Но турнир ещё слишком далёк, чтобы делать какие-либо прогнозы. Пока что я полностью сосредоточен на дортмундской «Боруссии», — приводит слова Ройса Sport1.de.

В нынешнем сезоне Ройс сыграл 22 матча, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.

Чемпионат Европы – 2024 в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. В финальной стадии турнира примут участие 24 сборные, а матчи пройдут на 10 стадионах в 10 разных городах.

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