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Олегу Блохину предложили тренировать европейскую сборную. Он отказался

Олегу Блохину предложили тренировать европейскую сборную. Он отказался
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Легендарный советский и украинский нападающий и тренер Олег Блохин отказался от предложения стать главным тренером сборной Азербайджана, сообщает Sportinfo.az.

71-летний украинец, не тренирующий с 2014 года, сообщил руководству Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, что больше не планирует возобновлять тренерскую карьеру.

В качестве главного тренера Олег Блохин работал в футбольном клубе «Москва», греческом ПАОКе, киевском «Динамо» и в других командах.

Олег Блохин выигрывал «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года по версии издания France Football — в 1975 году.

Напомним, ранее ряд СМИ публиковал информацию о том, что возглавить сборную Азербайджана также отказался Андрей Шевченко.

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