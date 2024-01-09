«Уложи мяч в сетку, хватит бездельничать». Рой Кин раскритиковал Расмуса Хойлунда

Бывший полузащитник «Манчестера Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего «дьяволов» Расмуса Хойлунда за плохую реализацию.

Вчера, 8 января, «МЮ» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Уиган Атлетик» со счётом 2:0.

«Я был бы в ярости из-за него. Мы хотели, чтобы «Юнайтед» сегодня показал свою игру. Сегодня они перенесли свою привычки из АПЛ: упускали моменты, не были эффективными.

Мы можем весь день говорить, что Хойлунду не везёт, но он упускает моменты. Шансы были отличные, уложи мяч в сетку, хватит бездельничать», – сказал Кин в эфире ITV.com.

В нынешнем сезоне Хойлунд сыграл 24 матча и забил шесть мячей.

20-летний футболист перешёл в «МЮ» из «Аталанты» в августе 2023-го. Сумма трансфера составила € 73,9 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Хойлунда в € 65 млн.

«МЮ» победил, хотя не победил, а «Реал» не победил, хотя победил. ХиТ #165