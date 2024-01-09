Эрик тен Хаг заявил, что в «МЮ» играть сложнее, чем в любой команде мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, не отталкивает ли молодых игроков перспектива перейти в «Манчестер Юнайтед» и превратиться из «самых ярких талантов Европы» в «изгоев «МЮ».

«Это всегда зависит от самих игроков и от того, насколько они уверены в своих силах. Но могу сказать вам одно — в АПЛ очень сложно. Играть в «Ман Юнайтед» тяжело, потому что почти в любой другой команде мира играть легче — в «МЮ» всегда высокое давление. С этим нужно справляться.

Но если ты уверен в себе, то «Манчестер Юнайтед» — это лучший вызов и лучший клуб, в котором ты хочешь быть как игрок. Это зависит от футболиста, особенно от его характера и личностных качеств», — цитирует тен Хага Metro.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).

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