Диего Симеоне провёл матчи против 187 тренеров и 32 клубов за время работы в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне провёл матчи против 187 тренеров и 32 клубов за время работы с «матрасниками».

Бывший тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар является специалистом, который встречался с Симеоне наибольшее количество раз подряд (12). А Руби — тренер, который чаще других сталкивался с аргентинцем в разных клубах, всего пять раз, так как он делал это с «Бетисом», «Альмерией», «Спортингом», «Леванте» и «Эспаньолом».

53-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. За 12 лет под руководством Симеоне клуб выиграл чемпионат Испании (2013/2014, 2020/2021), Кубок (2012/2013) и Суперкубок Испании (2013/2014), а также дважды взял Лигу Европы (2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012/2013, 2018/2019).

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