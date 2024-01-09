Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне провёл матчи против 187 тренеров и 32 клубов за время работы в «Атлетико»

Диего Симеоне провёл матчи против 187 тренеров и 32 клубов за время работы в «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне провёл матчи против 187 тренеров и 32 клубов за время работы с «матрасниками».

Бывший тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар является специалистом, который встречался с Симеоне наибольшее количество раз подряд (12). А Руби — тренер, который чаще других сталкивался с аргентинцем в разных клубах, всего пять раз, так как он делал это с «Бетисом», «Альмерией», «Спортингом», «Леванте» и «Эспаньолом».

53-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. За 12 лет под руководством Симеоне клуб выиграл чемпионат Испании (2013/2014, 2020/2021), Кубок (2012/2013) и Суперкубок Испании (2013/2014), а также дважды взял Лигу Европы (2011/2012, 2017/2018) и Суперкубок УЕФА (2012/2013, 2018/2019).

Материалы по теме
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте

Фанатка «Атлетико» отшила парня прямо на трибунах

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android