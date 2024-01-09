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Бруну Фернандеш отметился первым результативным действием с ноября 2023 года

Бруну Фернандеш отметился первым результативным действием с ноября 2023 года
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Вчера, 8 января, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Уиган Атлетик» со счётом 2:0.

Полузащитник «дьяволов» Бруну Фернандеш на 74-й минуте реализовал 11-метровый удар. Таким образом, португалец отметился результативным действием впервые с ноября 2023 года.

В последний раз Фернандеш забивал или ассистировал 29 ноября в игре Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3). В том матче 29-летний футболист отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне Фернандеш провёл 27 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Фернандеш перешёл в «Манчестер» из «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 70 млн.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).

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