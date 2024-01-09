Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на смерть Беккенбауэра

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, вчера, 8 января, стало известно, что Беккенбауэр скончался в 78 лет.

«Икона футбола. Вечное уважение и восхищение. Покойся с миром», — написал Хави в соцсетях, опубликовав фото Беккенбауэра.

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).