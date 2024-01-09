Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на смерть Беккенбауэра

Тренер «Барселоны» Хави отреагировал на смерть Беккенбауэра
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, вчера, 8 января, стало известно, что Беккенбауэр скончался в 78 лет.

«Икона футбола. Вечное уважение и восхищение. Покойся с миром», — написал Хави в соцсетях, опубликовав фото Беккенбауэра.

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).

Материалы по теме
Беккенбауэра долго не любили в родном Мюнхене. Его сказку с «Баварией» сломали медиа
Беккенбауэра долго не любили в родном Мюнхене. Его сказку с «Баварией» сломали медиа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android