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Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион

Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион
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«Спортинг Канзас Сити» перенёс матч регулярного чемпионата МЛС с «Интер Майами» на более вместительную арену, сообщает официальный сайт клуба. Причиной этого стал невероятный интерес фанатов к фигуре нападающего Лионеля Месси.

По словам президента «Канзас-Сити» Джейка Рида, матч с «Интер Майами» вызвал беспрецедентный интерес. Основной домашний стадион клуба вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе «Арроухед Стэдиум, на котором проводит домашние игры команда НФЛ «Канзас-Сити Чифс». Вместимость арены составляет чуть более 76 тысяч зрителей.

«Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в MLS на Среднем Западе особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу в 2026 году», — заявил Рид.

Напомним, матч между командами состоится 14 апреля.

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