«Реал» проявляет интерес к защитнику «Эвертона», которого высоко оценивает Анчелотти

Мадридский «Реал» присматривается к 21-летнему центральному защитнику английского «Эвертона» Джеррэду Брэнтуэйту. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, мадридский клуб активизировал интерес к Брэнтуэйту по причине того, что основные защитники «сливочных» Давид Алаба и Эдер Милитао получили серьёзные повреждения. Также главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценивает игровые качества и таланты 21-летнего футболиста, при котором англичанин дебютировал в составе ливерпульской команды.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Эвертона» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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