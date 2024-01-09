Игрок «Интера» Фраттези: хочу ответить всем ненавистникам, но приходится прикусывать язык

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези, в нынешнем сезоне выступающий в миланском «Интере» на правах аренды, рассказал, как он относится к негативным комментариям в социальных сетях, направленным в его адрес.

«Хотел бы ответить всем, но приходится прикусывать язык и не делать этого. К сожалению, мы живём в мире, где люди, которые прячутся за ширмой, считают, что они вправе писать всё, что захотят.

Поймите, мы, футболисты, читаем эти комментарии. Когда их становится 20, 100 — это слишком много. Меня это не волнует, но, возможно, на кого-то это повлияет и он будет думать об этом снова и снова. Сейчас очень мало говорят о ментальном здоровье футболистов. Но я спокоен в этом отношении», — приводит слова Фраттези Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник «Интера» принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.