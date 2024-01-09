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Ахметов прошёл медобследование, о переходе в «Зенит» объявят сегодня — источник

Ахметов прошёл медобследование, о переходе в «Зенит» объявят сегодня — источник
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прошёл медобследование перед переходом в «Зенит», о трансфере россиянина объявят сегодня, 9 января. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Ильзат заключит контракт с сине-бело-голубыми на два с половиной года с возможностью продления ещё на 12 месяцев. Официальная презентация новичка должна состояться сегодня.

В нынешнем сезоне Ахметов принял участие 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн. До перехода в «Краснодар» Ахметов выступал за московский ПФК ЦСКА, а также играл в академиях Коноплёва и казанского «Рубина».

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