Тедеско назвал футболистов «Спартака», которые могли бы заиграть в Европе

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто из его состава красно-белых мог бы заиграть в Европе. Также немецкий специалист отметил высокий потенциал молодых российских игроков. По его мнению, в России хорошая футбольная школа, а в РПЛ играет множество качественных доморощенных игроков.

«В моё время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа. Не всегда нужны иностранцы.

Кто из моего «Спартака» мог бы заиграть в Европе? Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие» — приводит слова Тедеско «Спорт-экспресс».

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые становились серебряным призёром Российской Премьер-Лиги.