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«Пари НН» объявил о переходе Эдедема в «Тобол»

«Пари НН» объявил о переходе Эдедема в «Тобол»
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Футбольный клуб «Пари НН» объявил о переходе полузащитника Эссьена Эдедема в казахстанский «Тобол».

Игроком «Пари НН» Эссьен стал летом 2023 года, с тех пор нигерийский полузащитник провёл три игры за нижегородцев в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего хавбека в € 250 тысяч. Прежде Эдедем выступал за такие команды, как «Аль-Ахдар», «Аль-Наср» и «Ван».

«Пари Нижний Новгород» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Факелом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.

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