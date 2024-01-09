«Мы очень довольны!» Тренер «Зенита» высказался о трансфере Нино в клуб

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о новичке сине-бело-голубых — бразильском защитнике Нино.

«Нино — это имя, которое всегда было в нашем списке, мы давно следим за ним. Нино всегда был в поле зрения „Зенита“. Нам был нужен игрок с характеристиками лидера защитной линии, у которого есть всё, чтобы помочь нам в достижении целей.

Конечно, мы стараемся наблюдать за игроками и за пределами поля. Мы всегда стараемся сформировать сильную команду из людей с правильным менталитетом. Нино подходит. Это игрок, который оказался очень серьёзным и профессиональным человеком, и именно такие качества мы ищем в игроках. Нино имеет большой опыт и находится в прекрасном возрасте. Мы искали более опытного защитника, чем Роберт Ренан, которому требовалось больше тренироваться. Нам нужен уверенный лидер на поле.

У представителей Нино хорошие отношения с клубом, и это облегчило переговоры. Могу сказать, что мы очень довольны, Нино сделал отличный выбор», — приводит слова Оливейры Lance.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.