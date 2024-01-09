Виллиам де Оливейра: если вы не уезжаете в топ-4 чемпионата, то «Зенит» — лучший выбор

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о трансферных перспективах бразильских игроков. По его мнению, если футболистов из чемпионата Бразилии не приглашают в топ-4 европейских лиг, то «Зенит» становится для них лучшим вариантом продолжения карьеры.

«Если вы не уезжаете в топ-4 чемпионата Европы, то «Зенит» — лучший выбор для вас, клуб с фантастической инфраструктурой и красивым городом. Все, кто играл тут, знают, о чём я говорю», — приводит слова Оливейры Lance.

Накануне состав «Зенита» пополнил бразильский защитник Нино, который в прошлом сезоне провёл 55 матчей за «Флуминенсе». Оливейра также высказался об этом трансфере, подчеркнув, что «Зенит» давно следил за защитником и нуждался в игроке такого типажа.