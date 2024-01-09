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«Атлетико» не хочет отпускать Сëюнджю в «Рому», ожидая более выгодных предложений из АПЛ

«Атлетико» не хочет отпускать Сëюнджю в «Рому», ожидая более выгодных предложений из АПЛ
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Итальянская «Рома» заинтересована в том, чтобы арендовать до конца нынешнего сезона защитника мадридского «Атлетико» Чаглара Сëюнджю. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, несмотря на то что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне считает, что турецкий футболист не соответствует стандартам мадридского клуба, руководство «Атлетико» не спешит принимать предложение «Ромы» по аренде игрока, поскольку считает, что у него есть возможность продать 27-летнего игрока в один из клубов чемпионата Англии за хорошие деньги. Подчёркивается, что в подписании Сëюнджю заинтересован лондонский «Фулхэм», предлагающий за него € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Атлетико» принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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