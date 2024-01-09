«Ya tebya luvluv». Футболистка Ана Диаш трогательно попрощалась с «Зенитом»

Португальская нападающая Ана Диаш трогательно попрощалась с футбольным клубом «Зенит», который она покинула в связи с истечением сроков контракта.

«Пришло время прощаться с местом, которое три года был моим домом и о котором я всегда буду хранить прекрасные воспоминания в сердце. Хочу поблагодарить всех – тренеров, боссов, мою команду и весь персонал за возможность, рост, опыт, достижения, но прежде всего за доверие и поддержку.

Лучшим болельщикам (вы из другого мира!) спасибо за то, что так хорошо принимали меня с первого дня, и за то, что всегда были рядом в хорошие и плохие времена. Всё, чего мы достигли, было для вас и благодаря вам.

«Зениту» и девочкам желаю только наилучшего, буду на другой стороне петь для вас. Ya tebya luvluv», — написала футболистка в своих социальных сетях.

Напомним, ранее «Зенит» объявил об уходе двукратной чемпионки России португалки Аны Диаш. 26-летняя футболистка выступала за женскую команду «Зенита» с марта 2021 года. Вместе с сине-бело-голубыми Диаш стала двукратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны. Также в составе «Зенита» Ана завоевала бронзовые медали Суперлиги (2021) и трижды выходила в финал Кубка России (2021, 2022, 2023). В сезоне-2023 португалка признана лучшим игроком среди всех клубов российской женской Суперлиги. Также Ана стала лучшим бомбардиром турнира.

Суммарно за «Зенит» Диаш, являющаяся воспитанницей португальского клуба «Кадима», провела 82 игры, забила 42 гола и сделала девять результативных передач.