Стали известны главные аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Килианом Мбаппе

«Ливерпуль», находящийся в переговорном процессе с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в попытке уговорить футболиста перейти в английский клуб, отдельное внимание акцентирует на том, что на текущий момент чемпионат Англии является наиболее престижной европейской лигой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы ливерпульского клуба отдельно отмечают тот факт, что английская Премьер-лига является более сильным чемпионатом, чем испанская Примера, где будет выступать нападающий в случае своего ухода в мадридский «Реал».

Руководители «Ливерпуля» также подчёркивают, что крайний нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах в скором времени может покинуть клуб и команде вновь потребуется лидер, которым может стать 25-летний футболист.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе был недоволен тем, что мадридский «Реал», с которым его связывают в последние годы, поставил перед ним ультиматум о необходимости принять решение о том, станет ли он игроком «сливочных», до конца января.