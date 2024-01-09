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«Тоттенхэм» договорился с «Дженоа» о переходе защитника Дрэгушина

«Тоттенхэм» договорился с «Дженоа» о переходе защитника Дрэгушина
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Лондонский «Тоттенхэм» договорился с «Дженоа» о приобретении румынского защитника итальянцев Раду Дрэгушина, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «шпоры» заплатят «Дженоа» € 25 млн плюс бонусы. Румынский футболист заключит с лондонцами контракт до 2029 года. Отмечается, что «Бавария», также заинтересованная в игроке, пока не делала официального предложения итальянскому клубу.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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