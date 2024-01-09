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«Капитан на все времена!» «Спартак» почтил память легендарного Игоря Нетто

«Капитан на все времена!» «Спартак» почтил память легендарного Игоря Нетто
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Сегодня, 9 января 2024 года, могло бы исполниться 94 года легендарному советскому футболисту Игорю Нетто. Московский «Спартак» почтил память своего экс-капитана, который ушёл из жизни в 1999 году.

«Великий человек. Легендарный спартаковец. Капитан на все времена. Сегодня Игорю Александровичу Нетто могло бы исполниться 94 года. Вечная память!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Стоит отметить, что память Нетто также почтила пресс-служба сборной России: «Сегодня – 94 года со дня рождения Игоря Александровича Нетто. Легендарный капитан сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года, победитель первого в истории чемпионата Европы. Великий футболист».

Нетто — воспитанник юношеской команды московского «Спартака», за красно-белых он выступал в течение 18 сезонов (с 1949 по 1966 год), что является абсолютным рекордом клуба. За это время Нетто стал пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962) и трёхкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963). Всего за «Спартак» он провёл 404 матча, забил 40 мячей.

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