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Мбаппе намерен сообщить президенту «ПСЖ», что он не будет продлевать контракт с клубом

Мбаппе намерен сообщить президенту «ПСЖ», что он не будет продлевать контракт с клубом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе желает провести встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи для того, чтобы лично сообщить ему о своём намерении не продлевать контракт с французским грандом. Об этом сообщает El Chiringuito со ссылкой на журналиста Эду Агирре в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство мадридского «Реала», куда он потенциально может перейти. Боссы «сливочных» потребовали, чтобы Мбаппе определился с тем, подпишет ли он контракт с ними или нет, до конца января.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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