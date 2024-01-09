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Веденеев: если Артур будет много забивать, то руководство «Зенита» совершило подвиг

Веденеев: если Артур будет много забивать, то руководство «Зенита» совершило подвиг
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о новичке сине-бело-голубых, бразильском нападающем Артуре Гимарайнсе.

«Селекционная служба работает на всех рынках, но бразильцы — лучшие игроки в мире. «Зенит» отдаёт им предпочтение. Они стоят недорого, а играют хорошо. Артура приобрели за € 15 млн? Я ни разу его не видел, поэтому сейчас ничего нельзя сказать. Вот сыграет 10-15 матчей, тогда будем говорить. Несколько бразильцев, которых ранее удалось заполучить, надежды не оправдали. А некоторые играют так, что никто не ожидал. Вряд ли кто-то из наших тренеров живьём видел игру Артура. Всё только по записи.

Если Артур будет много забивать, то руководство «Зенита» совершило подвиг. Команда не играет в Европе, поэтому очень сложно уговорить хорошего игрока поехать к нам», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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