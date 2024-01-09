Функционер Лепсая: Артур может стать главной звездой РПЛ. «Зенит» серьёзно усилился

Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая поделился мнением о новичке «Зенита» Артуре.

«Артур хорошо знаком с Клаудиньо, они играли вместе за «Ред Булл Брагантино». Я ещё тогда обратил на него внимание, рекомендовал его нескольким клубам. Тогда его можно было подписать за € 5-6 млн, но интереса Артур не вызвал. Он играет на правом фланге, у Артура отличная техника, видение поля, удар есть. Если не будет проблем с адаптацией, то для «Зенита» это серьёзное усиление. Артур может стать одной из главных звёзд РПЛ. В «Брагантино» он выглядел ярче Клаудиньо, в «Палмейрасе» тоже выглядел отлично, приходит в «Зенит» в статусе чемпиона, а «Зениту» нужно поймать чемпионский вайб, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Динамо».

€ 15 млн — вполне адекватная цена за Артура. Цену на футболиста формирует несколько факторов. Артур несколько сезонов подряд доказывал свой уровень. Уверен, по нему были и другие предложения. Если «Зенит» оказался готов платить такие деньги, значит, это и есть цена Артура на сегодня. Хорошего игрока из Бразилии тяжело купить дёшево», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сине-бело-голубые объявили о переходе Артура из «Палмейраса» вчера, 8 января.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.