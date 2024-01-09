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Функционер Лепсая высказался о трансфере опорника Кастаньо в «Краснодар»

Функционер Лепсая высказался о трансфере опорника Кастаньо в «Краснодар»
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Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая высказался о трансфере опорного полузащитника Кевина Кастаньо в «Краснодар».

«Кастаньо — молодой и интересный опорник, который уже играет в сборной Колумбии больше, чем хорошо знакомый нам Барриос. Потихоньку уже вытесняет Вилмара из состава. Кастаньо пришёл из крепкого мексиканского чемпионата — он прекрасно действует на позиции шестёрки, то есть игрок более оборонительного плана. Кастаньо неплох в отборе, пас средний, неплохая скорость.

Это игрок типажа Черникова. Латиноамериканцы достаточно техничны, но у меня есть вопросы, сможет ли он разгонять атаки так, как нужно «Краснодару». Но если «быки» искали именно шестого номера, то вариант отличный. Если искали восьмого номера, то есть сомнения», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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