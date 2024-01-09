«Реал» просит Дэвиса не продлевать контракт с «Баварией» и хочет подписать его летом

Мадридский «Реал» попросил защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса не продлевать контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sky Sport German.

По информации источника, представитель испанского клуба вышел на связь с защитником и сообщил ему, что летом Мадрид попробует договориться с «Баварией» о его приобретении. Действующий контракт 23-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Альфонсо Дэвиса в € 70 млн.

В нынешнем сезоне канадский футболист провёл 14 матчей в рамках чемпионата Германии и записал на свой счёт три результативные передачи. «Бавария» после 15 туров Бундеслиги сезона-2023/2024 занимает второе место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

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