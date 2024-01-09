Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Функционер Лепсая: на предолимпийском турнире много игроков, кто может заиграть в РПЛ

Функционер Лепсая: на предолимпийском турнире много игроков, кто может заиграть в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая рассказал, на каком турнире российские клубы могут найти потенциальных новичков. По его словам, на предолимпийском турнире будет множество интересных игроков.

«Скоро пройдёт предолимпийский турнир среди латинских сборных. На него из РПЛ вызваны Келлвен из ЦСКА, Маричал из «Динамо» и Куэро из «Оренбурга». Это хорошее подспорье — пройти подготовку не под турецким дождём или в арабских пустынях, а поиграть на классном турнире. Думаю, российские клубы будут пристально следить за этим турниром, там много интересных игроков, кто в перспективе может приехать в РПЛ», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Функционер Лепсая: Артур может стать главной звездой РПЛ. «Зенит» серьёзно усилился
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android