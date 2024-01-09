Функционер Лепсая: на предолимпийском турнире много игроков, кто может заиграть в РПЛ

Известный спортивный функционер и один из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая рассказал, на каком турнире российские клубы могут найти потенциальных новичков. По его словам, на предолимпийском турнире будет множество интересных игроков.

«Скоро пройдёт предолимпийский турнир среди латинских сборных. На него из РПЛ вызваны Келлвен из ЦСКА, Маричал из «Динамо» и Куэро из «Оренбурга». Это хорошее подспорье — пройти подготовку не под турецким дождём или в арабских пустынях, а поиграть на классном турнире. Думаю, российские клубы будут пристально следить за этим турниром, там много интересных игроков, кто в перспективе может приехать в РПЛ», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.