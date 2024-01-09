«Бавария» обсудила с «Тоттенхэмом» переход защитника Эрика Дайера

Мюнхенская «Бавария» обсудила с «Тоттенхэмом» переход английского защитника Эрика Дайера, но пока не делала «шпорам» официального предложения о приобретении футболиста. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Дайеру будет предложен контракт до 2025 года с возможностью продления ещё на 12 месяцев. «Тоттенхэм» получит менее € 4 млн за футболиста. Эрик Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.