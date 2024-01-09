«Челси» продлит контракт с Матсеном на два года, после чего отдаст его в аренду «Боруссии»

Руководство «Челси» приняло решение пролонгировать трудовое соглашение с 21-летним защитником Яном Матсеном до 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый контракт нидерландского защитника будет включать опцию его продления ещё на два года. Новое трудовое соглашение вступит в силу с лета 2024 года. При этом текущий контракт Матсена рассчитан до лета грядущего года.

Подчёркивается, что сегодня, 9 января, Матсен вылетит в Дортмунд для того, чтобы присоединиться к местной «Боруссии», за которую он будет выступать на правах аренды.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.