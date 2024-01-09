«Ньюкасл» рассчитывает, что сможет взять Калвина Филлипса в аренду этой зимой

«Ньюкасл» надеется, что сможет оформить переход полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса на правах аренды в это трансферное окно, сообщает The Athletic.

По информации источника, на данном этапе официальные переговоры между клубами ещё не начались, однако «сороки» позитивно оценивают свои шансы на осуществление этой сделки. Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассчитывает получить около € 5,8 млн в качестве комиссии по аренде футболиста, что не устраивает «Ньюкасл».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Калвин Филлипс провёл четыре матча. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.