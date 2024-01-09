«Бавария» обсуждает с «Лансом» возможность покупки центрального защитника Дансо

Мюнхенская «Бавария» связалась с представителями французского «Ланса» для того, чтобы запросить детали трудового соглашения и варианты приобретения центрального защитника французского клуба Кевина Дансо. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний защитник «Ланса» рассматривается в качестве одной из опций усиления линии обороны мюнхенцев наряду с игроком «Тоттенхэма» Эриком Дайером.

Напомним, в нынешнем сезоне Дансо принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.