Сунесс — о Вернере: не думаю, что у Тимо получится в «Тоттенхэме», он с трудом забивает

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о нападающем «РБ Лейпциг» Тимо Вернере, который близок к переходу в «Тоттенхэм».

«Ему нужно пять моментов, чтобы отличиться, и до первого переезда в Англию Тимо провёл всего один хороший сезон. Тогда ему было трудно забивать голы, и сейчас, думаю, ничего не изменилось — в этом сезоне он сыграл восемь матчей (в рамках Бундеслиги. — Прим. «Чемпионата») и забил два гола. Не думаю, что у него получится в «Тоттенхэме». Вернер — это игрок, который может забить 30 голов за один сезон, а в следующем всего пять или шесть мячей», — приводит слова Сунесса издание Mirror.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимо Вернер близок к переходу в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.