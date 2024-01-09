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Мбаппе «без ума» от идеи перехода в «Реал» и уже отклонил предложение «Ливерпуля»

Мбаппе «без ума» от идеи перехода в «Реал» и уже отклонил предложение «Ливерпуля»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе изъявляет сильное желание стать футболистом мадридского «Реала» и не рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации Галлардо, Мбаппе лично сообщил журналисту о том, что он «без ума» от идеи перехода в «Реал». Также 25-летний нападающий рассказал, что с ним связывался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, однако француз отклонил его предложение о переходе в английскую команду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французский футболист начал рассматривать вариант с переходом в «Ливерпуль» после того, как «Реал» поставил перед ним ультиматум, согласно которому он должен подписать контракт с «Королевским клубом» до конца января.

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