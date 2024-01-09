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Гендиректор «Енисея» высказался о слухах насчёт интереса клуба к Александру Мостовому

Гендиректор «Енисея» высказался о слухах насчёт интереса клуба к Александру Мостовому
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию, что клубу интересна кандидатура Александра Мостового. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Сельты» интересен «Енисею» и может быть назначен на пост главного тренера команды.

«Лично мне как кандидаты на пост главного тренера интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хёнес», — приводит слова Федосеева издание «РБ Спорт».

В 2005 году Мостовой завершил профессиональную карьеру игрока. С конца августа он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии Российского футбольного союза (РФС). На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками.

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