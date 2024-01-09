Канищев: приобретение Артура — большой риск для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о трансфере бразильского футболиста Артура в стан сине-бело-голубых.

«Переплатили за Артура или нет — покажет только время. Говорить об этом сложно, я просто не знаю ничего об этом футболисте. «Зенит» где-то это находит, и только им известно, где. Видимо, работает какая-то селекционная команда. С Малкомом тоже казалось, что сильно переплатили, он в первые годы не давал никакого эффекта. А один сезон отыграл хорошо — продали в Саудовскую Аравию за очень приличную сумму. Но Малком всё-таки был известным футболистом, игроком «Барселоны», хоть и не играл в основе. А в данном случае это большие риски, как и было с Юри Алберто», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.