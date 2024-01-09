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Экс-защитник «Арсенала» Вермален: Артете суждено было стать тренером

Экс-защитник «Арсенала» Вермален: Артете суждено было стать тренером
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Бывший защитник «Арсенала» и сборной Бельгии Томас Вермален высказался о наставнике «канониров» Микеле Артете.

«Микель был великим игроком и уже тогда являлся прекрасным лидером. Я с самого начала говорил, что он один из тех, кому суждено стать тренером. Вы видели, каким игроком он был. Он всегда разговаривал с партнёрами по команде и пытался помочь нам во всём. Он был настоящим лидером для нас. Сейчас он проделывает великолепную работу в «Арсенале». За этой командой по-настоящему интересно наблюдать. Когда я смотрю на игроков «Арсенала», я чувствую себя частью этого коллектива», — приводит слова Вермалена официальный сайт «Арсенала».

Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок лиги и дважды Суперкубок Англии.

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