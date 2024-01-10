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Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Милан» — «Аталанта»: где и во сколько смотреть матч Кубка Италии, прямая трансляция

«Милан» — «Аталанта»: где и во сколько смотреть матч Кубка Италии, прямая трансляция
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Сегодня, 10 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане состоится матч четвертьфинала Кубка Италии. Встретятся местный «Милан» и «Аталанта» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На предыдущей стадии Кубка страны команда Стефано Пиоли уверенно обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Если «Милан» выиграет трофей в нынешнем сезоне, для него он станет шестым в истории. В последний раз миланская команда выигрывала Кубок Италии в 2003 году.

«Аталанта» на предыдущей стадии соревнований справилась с «Сассуоло» (3:1). Отметим, что победный гол в этом матче записал на свой счёт российский полузащитник Алексей Миранчука, также он отдал результативную передачу.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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