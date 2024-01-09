Томас Вермален — о Салиба: отличный игрок, у него есть всё, что нужно защитнику

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Бельгии Томас Вермален высказался о центральном защитнике «канониров» Вильяме Салиба.

«Он отличный игрок. У него есть всё, что нужно современному защитнику — он быстр, он отлично действует в обороне, хорошо владеет мячом. У него также отличная связка с Габриэлом, что очень важно. Они проделывают потрясающую работу», — приводит слова Вермалена официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне 22-летний Салиба провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Арсенала» в € 75 млн. Действующий контракт французского футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.