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«Наслаждаюсь жизнью в Бундеслиге». Гарри Кейн — о первых месяцах в «Баварии»

«Наслаждаюсь жизнью в Бундеслиге». Гарри Кейн — о первых месяцах в «Баварии»
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от выступлений в составе немецкого клуба.

«Я правда наслаждаюсь жизнью в Бундеслиге. Весь клуб, команда и сотрудники приняли меня и помогли освоиться. Я очень рад быть частью «Баварии» — одного из самых больших клубов в мире. Я всегда говорил, что в своей карьере хочу двигаться и проявлять себя на самом высоком уровне. Этот клуб отличает менталитет победителя — мне очень приятно быть здесь», — приводит слова Кейна Bayern & Germany со ссылкой на SPORT BILD.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

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