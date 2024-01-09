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Сёмин — о Миранчуке: не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Алексея в классе

Сёмин — о Миранчуке: не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Алексея в классе
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался об уровне игроков в итальянской «Аталанте», а также об отсутствии стабильной игровой практики у российского полузащитника клуба Алексея Миранчука.

«Не вижу в «Аталанте» игроков, которые превосходят Миранчука в классе. Он способен конкурировать за место в стартовом составе. Но такие разговоры идут уже не первый год. Не знаю, в чём причина отсутствия стабильной игровой практики у Алексея», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Алексей отметился результативными действиями в двух последних матчах «Аталанты» кряду. Действующее соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Напомним, «Аталанта» в данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, в активе команды Алексея Миранчука 30 очков после 19 матчей чемпионата.

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