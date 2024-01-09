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«Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях трансфера Ильзата Ахметова

«Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях трансфера Ильзата Ахметова
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Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» по-разному объявили об условиях трансфера Ильзата Ахметова в стан сине-бело-голубых.

Пресс-служба «быков» объявила, что российский полузащитник выкупил свой контракт и поэтому «Краснодар» получил денежную компенсацию. При этом пресс-служба сине-бело-голубых заявила, что выкупила Ахметова напрямую у «Краснодара». Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Ахметов обойдётся «Зениту» в 100 млн рублей.

В нынешнем сезоне Ахметов сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн. До перехода в «Краснодар» Ахметов выступал за московский ЦСКА, а также играл в академиях Коноплёва и казанского «Рубина».

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