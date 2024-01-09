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Хавбек «Барселоны» Ромеу может стать игроком «Ромы»

Хавбек «Барселоны» Ромеу может стать игроком «Ромы»
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«Рома» планирует усилить центральную линию поля хавбеком «Барселоны» Ориолем Ромеу. Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, римляне могут выйти с предложением на руководство испанского клуба уже в текущее зимнее трансферное окно.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ромеу является воспитанником «Барселоны», он вернулся в каталонский клуб минувшим летом. В текущем сезоне хавбек провёл за сине-гранатовых 20 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе к форварду «Ромы» Пауло Дибале со стороны лондонского «Челси».

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