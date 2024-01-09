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«Это был первый трансфер в моей карьере». Кейн — о сложностях после перехода в «Баварию»

«Это был первый трансфер в моей карьере». Кейн — о сложностях после перехода в «Баварию»
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о сложностях в первые месяцы в немецком клубе.

«Это был первый трансфер в моей карьере. Я, наверное, не осознавал, сколько всего было задействовано. Это не только привыкание к новой команде, но и личные дела с семьёй — такие, как получение разрешения на работу, школа и дом.

Быть вдали от семьи было самым большим испытанием в моей карьере. Хотя я привык быть вдали от них во время тренировочных сборов, но я никогда не был вдали от них так долго. К счастью, сейчас мы переехали в дом. Всё прошло хорошо, и я наслаждаюсь новым опытом», — приводит слова Кейна Bayern & Germany со ссылкой на SPORT BILD.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

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