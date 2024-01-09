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Ильзат Ахметов прокомментировал свой переход в «Зенит»

Ильзат Ахметов прокомментировал свой переход в «Зенит»
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Российский полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал свой переход в «Зенит» из «Краснодара».

«Всё произошло быстро — решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. Это большой шаг, серьёзный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов.

Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришёл, какой здесь менталитет — и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.

Что могу сказать фанатам клуба? В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас и, конечно же, добывать большие победы — кубки и чемпионства», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ахметов сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и двумя голами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн.

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