«Вест Хэм» временно лишился сразу двух лидеров команды

Полузащитники и лидеры «Вест Хэма» Лукас Пакета и Джаррод Боуэн выбыли из строя из-за травм. Об этом сообщает журналист Джейкоб Штайнберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский хавбек вследствие повреждения пропустит около одного месяца. Англичанин, в свою очередь, тоже не сможет помочь своей команде на протяжении продолжительного периода. Игрок серьёзно повредил лодыжку.

В текущем сезоне на счету Пакета 27 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Боуэн провёл 26 игр за «молотобойцев» и сумел забить 14 мячей, а также оформил четыре ассиста.

Ранее стало известно о возвращении в строй двух футболистов «Манчестер Юнайтед».