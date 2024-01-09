«Фейеноорд» и «Фиорентина» интересуются Хилем из «Тоттенхэма» — Фабрицио Романо

Нидерландский «Фейеноорд» и итальянская «Фиорентина» интересуются Брайаном Хилем из английского «Тоттенхэма», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (бывший Twitter).

По информации источника, команды планируют арендовать Хиля с возможным правом выкупа. При этом клубы ещё не контактировали с самим игроком, который хочет остаться в «Тоттенхэме».

22-летний Хиль является воспитанником испанской «Севильи», откуда отдавался в аренду в «Леганес» и «Эйбар». Летом 2021 года был куплен «шпорами», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 25 млн, однако также отдавался в аренду в «Валенсию» и «Севилью».

Испанец в нынешнем сезоне сыграл за англичан всего девять матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился, и при этом провёл на поле 207 минут.