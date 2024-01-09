Нахушев: за Ахметова можно только порадоваться — просто так в «Зенит» не берут

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о трансфере Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Надо знать предысторию перехода Ильзата. Я наблюдал за «Краснодаром», даже там у него не было места основного игрока. Если «Зенит» приглашает, значит, главный тренер видит в нём какие-то качества для усиления команды. Просто так в «Зенит» не берут. За Ильзата можно только порадоваться, это наш топ-клуб.

Удивительно, что сейчас «Краснодар» борется с «Зенитом» за чемпионство. Ильзата я знаю достаточно хорошо и ценю его футбольные качества. Они у него на высоком уровне. Если он найдёт себя в команде и ему будут доверять, может закрепиться», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.