Игрок «Баварии» Гарри Кейн: культура болельщиков в Германии поразила меня

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от немецких болельщиков.

«В немецком футболе одни из самых страстных болельщиков, которых я когда-либо видел. Культура болельщиков в Германии поразила меня с самого начала. Я наслаждаюсь новыми стадионами, новой обстановкой. То, как ведут себя болельщики, просто восхищает», — приводит слова Кейна Bayern & Germany со ссылкой на SPORT BILD.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом этого года. В текущем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.