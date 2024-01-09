Анчелотти: в игре Рюдигера практически нет слабых мест

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровых качествах центрального защитника своей команды Антонио Рюдигера.

«Антонио — внимательный защитник, умеющий хорошо играть головой. У него много сильных качеств и большой опыт. Выбор позиции, характер, индивидуальный подход к игре в обороне — всё это говорит о нём как о защитнике, практически не имеющем слабых мест», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

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Рюдигер перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за мадридцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт 30-летнего игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.