Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: если «Зенит» выигрывает, то вектор развития правильный

Широков: если «Зенит» выигрывает, то вектор развития правильный
Комментарии

Бывший полузащитник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Роман Широков высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита» в последние несколько лет.

«Вектор развития «Зенита» — брать бразильцев? Если команда выигрывает, то вектор развития правильный. Для всех команд вектор разный. В такой команде, как «Зенит», во главу угла ставится результат. Если он достигается, значит, вектор развития правильный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних пяти лет. На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 36 очков после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
Эксперт бразильского футбола: функционал Артура нужен «Зениту, но он не стоит € 15 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android