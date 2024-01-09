Широков: если «Зенит» выигрывает, то вектор развития правильный

Бывший полузащитник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Роман Широков высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита» в последние несколько лет.

«Вектор развития «Зенита» — брать бразильцев? Если команда выигрывает, то вектор развития правильный. Для всех команд вектор разный. В такой команде, как «Зенит», во главу угла ставится результат. Если он достигается, значит, вектор развития правильный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних пяти лет. На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы набрали 36 очков после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.