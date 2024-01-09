Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: экс-игрок «Ахмата» Быстров подписал контракт с «Астаной»

Источник: экс-игрок «Ахмата» Быстров подписал контракт с «Астаной»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров подписал контракт с казахстанской «Астаной» в качестве свободного агента, сообщает интернет-портал Transfermarkt.

Напомним, ранее пресс-служба грозненского «Ахмата» объявила об обоюдном расторжении контракта с Быстровым.

Футболист является воспитанником «Магнитогорска», а в мае 2013 года приостановил карьеру, после чего летом 2014 года подписал контракт с «Челябинском». Потом поиграл за «Тамбов» и казахстанские «Астану», «Тобол» и «Ордабасы».

Летом 2020 года Быстров перешёл в грозненский «Ахмат» из «Ордабасы» в качестве свободного агента. 31-летний футболист в общей сложности сыграл за грозненцев 83 матча, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами. Рыночная стоимость казахстанца составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
«Ахмат» и Марат Быстров расторгли контракт по обоюдному согласию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android